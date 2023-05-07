إزالة 4 مزارع مخالفة بمكة

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن اللجنة ترأسها صحة البيئة في وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، وتنفذ مهامها بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، حيث تقوم بأخذ عينات من الآبار والمياه التي تسقى بها المزارع ويتم تحليلها في مختبرات الشؤون الصحية، وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الآمنة تتم إزالة هذه المزارع، وهي أعمال مستمرة ودائمة طوال العام.
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