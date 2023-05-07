شكرا لقرائتكم خبر تدشين 16 خارطة الكترونية لدعم سلامة الملاحة البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في مدينة تونتون بالمملكة المتحدة 16 خارطة بحرية ملاحية الكترونية (ENC) من سلسلة خرائط أنتجت في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي لدعم سلامة الملاحة في المياه البحرية السعودية والاقتصاد والتنمية، وذلك في المقر الرئيسي للمركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الالكترونية (IC-ENC).

وقد أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الالكترونية (IC-ENC) لنشر الخرائط البحرية الملاحية الالكترونية (ENC)، ولدعم سلامة حركة الملاحة البحرية في المملكة.

وتعمل الهيئة الجيومكانية على نشر نحو 100 خارطة بحرية ملاحية الكترونية (ENC) في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي أنتجت في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وفقا لمعايير ومواصفات المنظمة الدولية للمسح البحري (الهيدروغرافية) (IHO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وذلك لأغراض ملاحية مختلفة في أعالي البحار والمناطق الساحلية والاقتراب منها ومن الموانئ وللملاحة داخل الموانئ والرسو بها، كخطوة أولى للاستثمار في البيانات البحرية.

ويعد المركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الالكترونية (IC-ENC) منظمة غير ربحية أنشئت في 2002 م تنشر وتوزع الخرائط الملاحية الالكترونية، وتحث المنظمة الدولية للمسح البحري (الهيدروغرافية) (IHO) الدول الأعضاء على نشر الخرائط الملاحية الالكترونية (ENC) التي ينتجونها من خلال منظمة موثوقة، مما يسهم في مشاركة الخبرات بين الدول الأعضاء.

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