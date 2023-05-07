اكتمال 98% من تشطيبات الحدائق الجديدة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين الصورة الجمالية ورفع جودة الحياة، أنجزت أمانة محافظة جدة 98% من أعمال التشطيبات بمشاريع الحدائق النوعية الجاري تنفيذها في أحياء (الفضيلة والرياض والريان)، وذلك ضمن مبادرات أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة، والتي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت الأمانة إلى أن الحدائق الثلاث تنفذ على مساحة إجمالية تقدر بـ36,745 مترا مربعا لتسهم في تحسين الصورة الجمالية، وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، إذ يجري تنفيذ حديقة الفضيلة جنوب جدة، إضافة إلى مشروع حديقة الرياض شمال المحافظة.

متنفس للأهالي

تشكل الحديقتان متنفسا حيويا للسكان، وتستهدفان جميع شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة والعائلات والشباب والأطفال. فيما يتميز المشروعان بتوفير مرافق وخدمات متنوعة، تشمل جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة، وملعبا رياضيا ومسارا للمشاة ومسارا للدراجات ودورات مياه، بجانب تخصيص مواقع لعربات الطعام وتوفير ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

ويشهد حي الريان شرق جدة تنفيذ حديقة نوعية ثالثة، تضم جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة ومسارا للمشاة ومسارا للدراجات، إضافة إلى ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وتسعى الأمانة خلال تنفيذ الحدائق النوعية إلى رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة الرياضية.

حديقة الفضيلة جنوب جدة

19,700 م2

إكمال 100%

من الأعمال الزراعية

98 % من التشطيبات

حديقة الرياض شمال جدة

11,500 م2

إنجاز 100% من الأعمال الزراعية

98 % من التشطيبات

حديقة حي الريان

5,545 م2

إكمال 100% من الأعمال الزراعية

98 % من التشطيبات