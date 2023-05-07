شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 2.7 مليون مركبة باتجاه مكة خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطرق أن إجمالي حركة المركبات المتجهة لمكة المكرمة خلال رمضان بلغ نحو 2,700,000 مركبة.

وتتمتع منطقة مكة المكرمة بشبكة طرق ضخمة، وتضم عددا من الطرق الحيوية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها طريق الرياض الطائف مكة المكرمة، ويبلغ طوله 820 كلم، إضافة لطريق مكة المكرمة المدينة المنورة البالغ طوله 421 كلم، إضافة لطريق جدة مكة المكرمة البالغ طوله 70 كلم، وطريق مكة المكرمة الطائف الذي يبلغ طوله 70 كلم.

وتعد الطرق من أهم الممكنات لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ استراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى تمكين عدد من القطاعات، ومنها قطاع الحج والعمرة الذي يهدف للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.

أطوال طرق منطقة مكة:

