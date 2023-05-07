مناقشة تحسين الرعاية السريرية بالقطاع الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير جودة الخدمات ومناقشة سبل تذليل المعوقات والتحديات، تحتضن المدينة المنورة أعمال مؤتمر «تحسين جودة مسارات الرعاية السريرية المتكاملة»، اليوم. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه شركة الصحة القابضة، ويشارك فيه مختصون من كل تخصصات الرعاية الصحية، وتعقد جلساته عن بعد، إلى مشاركة الخبرات في مجال تحسين جودة مسارات الرعاية السريرية المتكاملة في الرعاية الصحية في المملكة, ومبادئ تحسين جودة المسارات بشكل خاص، بما يضمن التنفيذ الجيد لمسارات الرعاية والاستفادة القصوى للمرضى.

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