مصادرة 1.5 طن أغذية فاسدة بالعاصمة المقدسة

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وصادرت خلال الحملات 783 كجم من الخضراوات والفواكه جرى تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.
كما ضبطت الأمانة ممثلة ببلدية الزيمة الفرعية، مركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد ومخزنة بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم إتلاف الكمية على الفور، واستكمال كافة الإجراءات النظامية بحق المخالف، كما داهمت موقعا يتم بداخله إعداد وتحضير الوجبات الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة وإتلاف 320 كجم من اللحوم و200 كجم أرز و 130 كجم من الخضراوات والبهارات المستخدمة.
وتتابع الأمانة إلزام ملاك عربات بيع الأطعمة والمشروبات المتنقلة (الفودترك) بتنظيم مواقعهم ضمن المسارات المخصصة لهم في عدد من المواقع داخل النطاق الإشرافي لكل بلدية فرعية.
من نتائج الحملات:
- إزالة عدد من الغرف الجاهزة (البركسات).
- إزالة 27 من الحواجز الخرسانية المشوهة للمظهر العام.
- رفع 49 صبة خرسانية.
- إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة.
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