دراسة بحثية لتطوير مواقف سيارات المدن الجامعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جامعة الملك عبدالعزيز دراسة بحثية في تطوير طريقة لتقييم وتحسين البنية التحتية للمشاة بمواقف السيارات للمدن الجامعية السعودية. ووفقا للدراسة التي أجراها عضو هيئة التدريس بقسم عمارة البيئة في كلية العمارة والتخطيط بالجامعة الدكتور نواف الحجاج؛ ونشرت في مجلة «الاستدامة»، فإن الطريقة المطورة اعتمدت على تقييم شامل لخدمات البنية التحتية المقدمة للمشاة في المواقف الكبيرة، إضافة إلى تقييم كيفية الاستخدام الفعلي للبنية التحتية من قبل المشاة لمعرفة مدى فاعليتها في تشكيل بيئات آمنه ومشجعة ومريحة لرحلة المشاة. الطريقة المطورة من قبل الباحث





تقييم شامل لخدمات البنية التحتية المقدمة للمشاة في المواقف الكبيرة



تقييم كيفية الاستخدام الفعلي للبنية التحتية من قبل المشاة



معرفة مدى فاعليتها في تشكيل بيئات آمنة ومشجعة ومريحة لرحلة المشاة



تصميم المواقف الكبيرة يراعي مفاهيم أنسنة المدن ويحسن المشهد الحضري



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