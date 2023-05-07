مبادرة تعليمية لتعزيز مهارات النجاح

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وتتضمن المبادرة عددا من المحاور من خلال ورش العمل المنفذة على مراحل عدة، وفي مقدمتها تسليط الضوء على المهارات الحياتية والاتصال الفعال واتخاذ القرار، وصولا لحل المشكلات، إضافة إلى حزمة من المهارات المكتسبة بين أوساط الطلاب بدءا من السلوك التوكيدي والثقة بالنفس والتفكير الناقد وأنواع الاعتدال.
وتكونت مبادرة «نبيه» من 5 مراحل كل مرحلة تستهدف 20 من طلاب المرحلة الثانوية؛ نفذت المرحلة الأولى في الفترة من 26 جمادى الأولى إلى 5 جمادى الآخرة من خلال 110 مدارس، قدمت 180 ورشة، وبلغ عدد الموجهين الذين دربوا الطلاب 149 موجها طلابيا، بمشاركة 9000 طالب.
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