مساعدات وقروض لـ217 مقبلا على الزواج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جمعية التنمية الأسرية ببريدة «أسرة»، خلال رمضان الماضي، مساعدات عينية بدعم منصة إحسان، ومساعدات مالية وقروضا لـ217 مقبلا على الزواج، بلغ إجماليها 2,545,000 ريال، قدمتها الجمعية خلال دعم أصحاب المبرات ورجال الأعمال.

وأوضح مدير عام الجمعية خالد الضالع، أنه جرى تقديم مساعدات مالية بلغت 980,000 ريال، لـ98 مقبلا على الزواج، فيما تم صرف قروض مالية لـ19 شابا بمبلغ 565,000 ريال تسدد على أقساط ميسرة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تأتي ضمن جهود الجمعية في مساعدة الشباب خلال برنامجي المساعدات والقروض، لتخفيف الأعباء المالية عليهم، والإسهام في القضاء على مشكلة التأخر في الزواج.

وبين أن جمعية أسرة تلقت دعما من «منصة إحسان» بمبلغ 1 مليون ريال لـ100 مقبل على الزواج، وأن الجمعية أقامت شراكة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص تتركز على استفادة المقبلين على الزواج من الأجهزة المنزلية والكهربائية، وجزء آخر خلال دعم منصة إحسان يكون باختيار المستفيد حسب رغبته، شريطة أن يكون أثاثا أو أجهزة منزلية. مقدما شكره لمنصة إحسان على هذا الدعم المستمر للجمعية، خلال هذه المبادرة وكذلك برامج الجمعية.

مساعدات وقروض

2.5 مليون ريال إجمالي الدعم

980 ألفا مساعدات مالية لـ98 شابا

560 ألفا قروض لـ19 شابا

مليون ريال من «إحسان» لـ100 شاب