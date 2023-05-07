الهلال الأحمر يدرب 4279 مستفيدا

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وتسعى الهيئة خلال البرامج التدريبية التأهيلية إلى رفع استعدادات كوادرها الطبية الإسعافية والجمهور، للإسهام في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة، لا قدر الله تعالى، ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب.
ودعت الجميع إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها، خلال التسجيل في منصة متأهب التي تهدف إلى تقديم البرامج التدريبية الأساسية والمتقدمة والمحاضرات التوعوية.
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