شكرا لقرائتكم خبر لجنة الزراعة بالشورى تناقش سبل تحقيق الأمن الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة سبل تحقيق الأمن الغذائي والفرص والتحديات، عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى بمقر المجلس في الرياض اجتماعا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، ناقشت خلاله التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1443/1444هـ، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي لشؤون أعمال المساندة إبراهيم الحسين، ونائب المحافظ للشؤون التنظيمية الدكتور محمد العمري، ونائب المحافظ لشؤون الحبوب محمد الفوزان، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما جاء في تقرير الهيئة والدور الذي تقوم به من توفير غذاء آمن للجميع في المملكة بطريقة مستقرة ومستدامة، وسبل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للأمن الغذائي في المملكة، وما يتعلق ببرامجها والفرص والتحديات التي تواجهها.

وقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي الهيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة الذي تدرسه اللجنة، حيث أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من قبل الأعضاء.

يذكر أن لجنة المياه والزراعة والبيئة ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تدرس الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية.

تقارير تمت مناقشتها:

