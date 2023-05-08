شكرا لقرائتكم سكني: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على الاستحقاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال برنامج الدعم السكني: إن إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم.

حالة الاستحقاق

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين، حيث قال السائل: إن والدته لها أرض مجانية، لكن موقعها غير مناسب وبعيدة، لكي يبني بها وحدة سكنية، مضيفًا: هل إذا ألغيت الحجز يحق لها التقديم على الوحدات السكنية في موقع آخر؟

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بدوره رد حساب برنامج الدعم قائلًا: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم.

الشروط والالتزامات

وفي وقت سابق، كشف برنامج الدعم السكني، الشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، وجاءت على النحو التالي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.