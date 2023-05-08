خليص.. جريمة سرقة سيارة تسبب إصابات لامرأة وطفليها

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في خليص بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل، نتج عنها سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات بسيطة.

وقد تم إيقاف المتورط في الجريمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.