جريان للسيول بعسير وبرد وأتربة على جازان ونجران

بينما كانت الرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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