إجراءات جديدة لفسح المنتجات الغذائية العضوية - #عاجل

تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء وضع ضوابط واشتراطات لاستيراد المنتجات الغذائية العضوية بهدف حماية المستهلكين من أي غش أو خداع، أو ادعاءات عن المنتجات الغذائية العضوية التي لا سند لها، بالإضافة إلى أحكام الرقابة وضمان السلامة والجودة على المنتجات الغذائية العضوية، مع تحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية لتسهيل عمليات فسح المنتجات للمستوردين.

وحددت الهيئة 9 شروط لفسح المنتجات الغذائية العضوية، أبرزها إرفاق ما يثبت خضوع المستورد في المملكة لأعمال التفتيش والتوثيق، وألا يكون المنتج من الأصناف التي تشملها قرارات حظر الاستيراد، كما يجب أن يستوفي المنتج متطلبات اللوائح الفنية المعتمدة.

مختبرات خاصة

يحق للهيئة متى استدعى الأمر سحب عينات من إرساليات المنتجات الغذائية العضوية وإحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية ولفحوصات برامج الرصد الوطنية، في مختبرات الهيئة أو في المختبرات الخاصة المعتمدة لديها بالداخل والخارج، ويتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات التي تحددها الهيئة وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة.

حاويات النقل

نصت وثيقة الغذاء والدواء في سياق المشروع الذي طرحته الهيئة للعموم، عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، على عدم الإخلال بالاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية، مع المحافظة على سلامة المنتج خلال أي عملية نقل أو تخزين أو مناولة، باتخاذ عدد من الاحتياطات أبرزها حماية المنتجات الغذائية العضوية في جميع الأوقات من الاختلاط بالمنتجات غير العضوية، مع ضرورة فصل المنتجات الغذائية العضوية السائبة في مراحل النقل والتخزين والتداول عن المنتجات غير العضوية، كما يجب تنظيف أماكن التخزين وحاويات النقل للمنتجات الغذائية العضوية باستخدام طرق ومواد مسموح باستخدامها في الإنتاج العضوي .

شروط فسح المنتجات العضوية

1- شهادة المنتج الغذائي العضوي

2- شـــهادة وحدة الإنتاج العضوي

3- شهادة تصدير منتج غذائي عضوي

4- إرفاق ما يثبت خضوع المستورد في المملكة لأعمال التفتيش والتوثيق

5- ألا يكون المنتج من الأصناف التي تشملها قرارات حظر الاستيراد

6- أن يكون المنتج مسجلا في النظام الإلكتروني للغذاء المستورد لدى الهيئة

7- يجب أن يستوفي المنتج متطلبات اللوائح الفنية المعتمدة

8- أن تكون مكونات المنتجات الغذائية العضوية المستخلصة من أصل غير عضوي في حدود النسب المسموحة

9- يجب ألا يكون المنتج أو مكوناته قد تعرضا أثناء التجهيز إلى معالجات يدخل فيها استخدام أشعة مؤينة أو مواد غير مدرجة