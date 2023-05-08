جازان.. تدشين مركز الشيخ محمد الماجد للتبرع بالدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

دشن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبى الحربي صباح امس مركز الشيخ محمد الماجد للتبرع بالدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر لتامين 5 الاف وحدة سنويا لخدمة مرضى امراض الدم في المنطقة.

كما وقعت جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان "شريان" مذكرة تفاهم مع صحة جازان والتي تهدف لتبني حملات التبرع بالدم الطوعي في المنطقة لتقديم خدمة سحب الدم والتوعية بأهمية التبرع والخدمات البحثية والخدمات والتطوعية، حيث يستهدف المبنى 5 الف وحدة دم سنويا منها 1000 وحدة دم من التبرعات النسائية في بنك الدم وتشغيل الكادر الطبي ف بنك الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر.

وأشار مدير المشاركة المجتمعية بصحة جازان الاخصائي إياد السويد بانه انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تبنت دور المشاركة المجتمعية في تعزيز التنمية الصحية التي لا يمكن ان تتحقق بالجهود الحكومية فقط بل لابد من تضافر الجهود من كل اصحاب العلاقة للمساهمة في تحقيق تنمية صحية وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمجتمع بكل مكوناته في المجال الصحي بالمساهمة المؤثر في رفع جودة الخدمات الصحية عبر اسهام القطاع الخيري في الناتج المحلي بنسبة 5% بحلول عام 2030،

حيث بادرت ادارة المشاركة المجتمعية صحة جازان بتمكين الجمعيات الصحية بالمنطقة والجهات الخيرية المانحة لتنفيذ ‏مشاريع نوعية تخدم المريض.

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