شكرا لقرائتكم فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – اليوم – حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل وطالباتها، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم مسيرة للخريجين والخريجات، تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم عن جامعة الفيصل وإنجازاتها.

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شكر وتقدير

وعبّر معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع خلال كلمته، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لحفل التخرّج وسمو نائب أمير منطقة الرياض على الحضور والتشريف، مشيراً إلى أن الجامعة تحتفل بمرور خمسة عشر عامًا على انطلاقتها، مبينًا أنها تقدم منظومة متطورة للتعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع ومجالات الريادة والاستدامة، مسهمة بدور فاعل ومؤثر في تحقيق تطلعات القيادة ورؤية الوطن 2030.

ونوه الدكتور آل هيازع بإنجازات الجامعة التي تمثلت بحصولها على الاعتمادات المؤسسية والبرامجية من مؤسسات الاعتماد المحلية والدولية، كما حقق طلابها إنجازات تمثلت في حصولهم على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع.

فرحة وسعادة

ثم ألقيت كلمة الخريجين التي عبّروا خلالها عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وأولياء أمور الطلاب والطالبات.