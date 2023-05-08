شكرا لقرائتكم الخارجية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يبدؤون محادثات تمهيدية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت وزارة الخارجية: إنه باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية، بدأ ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو، وقد حثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات؛ وذلك لتحقيق الأهداف التالية: تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.

المساعدات الإنسانية

وأكدت الوزارة أن الطرفين أعربا عن تحملهما لمسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.

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ولفتت الوزارة إلى أن الطرفين شرعا في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضًا مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ.

ترحيب واسع

وأكدت الوزارة أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أعربا عن ترحيبهما بالتزام الطرفين بتوجه بناء قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلًّا منهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليًّا، والامتناع عن القيام بأي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.

وذكرت وزارة الخارجية أن المحادثات استمرت يوم أمس 7 مايو، كما ستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.