شكرا لقرائتكم وصول 31 مواطنًا و1143 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل أمس الأحد إلى مدينة جدة، نحو 453 شخصاً من الجنسية السودانية واليمنية، الذين تم إجلاؤهم عبر سفينة جلالة الملك “أبها”، وسفينة جلالة الملك “الرياض”.

3 طائرات

كما وصل إلى مدينة جدة 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، على متنها 31 مواطناً، و690 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية:( السودان، ولبنان، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، وكينيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأميركية).

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إجمالي العدد

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 8498 شخصاً (278 مواطنا، ونحو 8220 شخصاً ينتمون لـ 110 جنسيات).