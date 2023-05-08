شكرا لقرائتكم مزاد علني لبيع حاويات بضائع وسيارات في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات متروكة في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وذلك يوم الأحد 21 مايو الجاري.

وبحسب ما ذكرت الهيئة، جاءت شروط المزاد، كالتالي:

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شروط المزاد

– دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

– دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%

– تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات

– يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال (3) أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و (10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

حالات الاستبعاد