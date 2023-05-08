إطلاق مبادرة "فاجتنبوه لعلكم تفلحون"

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مبادرة بعنوان (فاجتنبوه لعلكم تفلحون) تزامنًا مع الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة المخدرات، التي تنفذها العديد من الأجهزة الحكومية.

وتأتي مبادرة الرئاسة بإطلاق حزمة من البرامج الميدانية والتوعوية والوقائية، بهدف بيان حرمة المخدرات والتحذير منها، وبيان أضرارها على الفرد والمجتمع، حيث تستخدم الرئاسة العديد من الوسائل التوعوية التي تتضمن التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل الوسائل التوعوية المتنقلة، إضافة إلى الشاشات الحديثة، والرسائل الصوتية والنصية، والأفلام القصيرة والمعارض، والزيارات التنسيقية مع الجهات المختصة، إلى جانب الإسهامات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما نص عليه تنظيم الرئاسة العامة.

وقد وجه االسند فروع الرئاسة بتسخير الإمكانات المادية والبشرية للمشاركة في هذه الحملة التي تأتي بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وقال : "إن هذه الحملة المباركة جاءت مؤكِّدة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مكافحة آفة المخدرات والتصدِّي لمهربيها ومروجيها، حرصًا منهم -أيدهم الله- على أبناء وبنات هذا دوت الخليج الغالي من الوقوع في شِراك هذه الآفة الخطيرة التي تدمر العقول؛ بل وتستهدف الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية وسائر الملل بالمحافظة عليها".