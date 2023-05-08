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القبض على مقيم لتهريبه وترويجه 456 كيلوجرامًا من القات

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قبضت شرطة محافظة الدائر في منطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية لتهريبه وترويجه (456) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في شاحنة يقودها، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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