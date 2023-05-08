الضمان الاجتماعي يُمكّن مستفيديه من خدمة إعفاء رسوم النقل المدرسي

أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين في تغريدة له عبر حسابه في تويتر بأنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة منإعفاء رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم للعام القادم 1445هـ حيث سينتهي التسجيل، يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.
وحث على الإسراع في المبادرة بالتسجيل عن طريق نظام نور وذلك لأن المقاعد محدودة والأولوية للتسجيل المبكر.
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