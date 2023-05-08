35 طالبا وطالبة يمثلون المملكة في آيسف 2023

وتشارك المملكة في المعرض ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، حيث يضم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 35 طالبا وطالبة، يشاركون بمشاريع نوعية مختلفة في مجالات واعدة، جرى اختيارهم من بين 40 فائزاً وفائزةً بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، الذي يُعد واحداً من 20 برنامجاً مختلفاً، تقدمها "موهبة" سنوياً للطلبة الموهوبين الذين يتم اكتشافهم سنويا في المملكة.
وقالت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع: إن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يمثل نخبة طلبة المملكة الذين وصلوا إلى هذه المرحلة بعد رحلة طويلة من التدريب والتأهيل والمشاركة في برامج موهبة، التي تؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي والبحثي العالي، مؤكدة ثقتها في تحقيق الموهوبين السعوديين نتائج مشرفة في آيسف 2023.
وقد تم ترشيح أعضاء الفريق، بعد سلسلة مكثفة من التدريب على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء والمحكمين في التخصصات المختلفة، استغرقت عاما كاملا، ومرت بـ7 مراحل تحكيمية، لتطوير مهارات العرض والإلقاء.
يذكر أنه تم ترشيح أعضاء الفريق السعودي العلوم والهندسة من بين 146 ألف طالب وطالبة، سجلوا في أولمبياد إبداع 2023، بمشاريع علمية تشمل 21 مجالاً علمياً، للتنافس واختيار الأبرز بينها، وتحكيمها عبر مراحل الأولمبياد المختلفة للانتقال إلى المعرض الختامي الذي احتضنته المنطقة الشرقية في الفترة من 1 إلى 4 فبراير الماضي، وشارك فيه 160 طالبا وطالبة.
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