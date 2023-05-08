القبض على مقيمين يروجان مخدرات وأقراص طبية ممنوعة بجازان

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الساحلي بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لتهريبه (10,437) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ،وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية، لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة أحد المسارحة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.