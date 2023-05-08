وزير البلديات والإسكان يتفقد عدة مشاريع تنموية في الطائف

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مشروع مدينة الورد السكني
وتابع خلال جولته التفقدية سير الأعمال التطويرية في مشروع مدينة الورد السكني الذي يشهد مستويات متقدمة من الإنجاز، حيث التقى عددًا من المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البناء والبنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى المعايير الفنية والجودة اللازمة بما يلبي تطلعات المستفيدين ويحقق رغباتهم.
ويقع مشروع مدينة الورود الذي يقام على طريق السيل داخل النطاق العمراني للأحياء الجديدة في مدينة الطائف، مجاورًا لحي الشرفية والرحمانية، ويضم 4775 فيلا سكنية و19 مرفقًا تعليميًّا و32 مسجدًا و13 جامعًا و6 مرافق صحية، إضافة إلى عدد من المراكز التجارية والترفيهية والحدائق والمتنزهات العامة، حيث يتم تنفيذ المشروع بأحد أحدث أساليب البناء (القوالب النفقيةTF).
والتقى الحقيل- بعد ذلك- أمين محافظة الطائف المهندس ناصر الرحيلي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أكد خلالها أهمية مواصلة الجهود التنموية لأمانة الطائف والبلديات الفرعية لإنجاز المشاريع، إضافة إلى معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في الطائف.
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