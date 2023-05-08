مهرجان للعسل والمنتجات الزراعية بتبوك

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، مهرجان العسل والمنتجات الزراعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وأكثر من 24 مزارعًا ونحَّالًا، وذلك بمقر مجمع تبوك بارك، ويستمر خمسة أيام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي، أن المهرجان يهدف إلى فتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين لتسويق إنتاجهم في المنطقة والمناطق الأخرى.

ويتضمن المهرجان العديد من الأجنحة والمعارض وركنًا إرشاديًّا وتوعويًّا مصاحبًا لفعاليات المهرجان، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين، ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية التي يقدمها الفرع.