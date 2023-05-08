إنجاز للمشاريع بالطائف

رأس محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، اجتماعًا بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط الحضري الدكتور عادل الزهراني وعدد من أعضاء الوزارة.

وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع الحالية في المحافظة والمشاريع المزمع إقامتها خلال الفترة القريبة القادمة، مُشددا على أهمية أن يُراعى في تلك المشاريع كود البناء ليبرز هوية الطائف العمرانية.

كما حث الجميع على أهمية إنجاز المشاريع الحالية والمستقبلية وإيجاد استثمارات نوعية للمحافظة لتطويرها وبذل المزيد من الجهود لمتابعة المشروعات التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار ودفع عجلة التنمية لخدمة ورفاهية سكان وزوار المحافظة دون تأخير للمشاريع ولتعود بالنفع والفائدة على الجميع.