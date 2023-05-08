إنقاذ مواطن سقط في بئر مهجورة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت الجهات المختصة مواطنا سقط في بئر مهجورة عميقة في حي الحمدانية بجدة، وأصيب بجروح طفيفة.

وردم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، البئر المكشوفة بعد ورود بلاغ من 911 ، لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وأوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محي القبيسي أنه تم ردم بئر يدوية عميقة جدا سقط فيها أحد المواطنين وتم إنقاذه، وقد أصيب بجروح طفيفة بعد ورود بلاغ من الجهات المختصة بذلك، وهي بئر مهجورة تشكل تهديدا للسلامة العامة بحي الحمدانية قرب منطقة التشاليح في محافظة جدة، وتم ردم البئر بمشاركة جهات الاختصاص من الدفاع المدني، وفق الإجراءات المتبعة في «نظام الآبار المكشوفة» وبمشاركة تلك الجهات.

من جهته أوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس ماجد الخليف، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات 911 حيث أتاحت الوزارة نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الالكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الالكتروني ضمن الخدمات الالكترونية و من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ ، مضيفا أن على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، وذلك بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 939، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

بئر الحمدانية

بئر عميقة القرار

تم حفرها يدويا

مهجورة منذ فترة

جرى ردمها وفق النظام