شكرا لقرائتكم خبر إصدار 200 ألف وثيقة صلح بوزارة العدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، إذ يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة. كما شهدت رحلة المستفيد من «تراضي» تحسنا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الالكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية، لضمان استقرار النظام.
مركز المصالحة
- تقديم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية
- نشر ثقافة الصلح في المجتمع
- يصبح البديل المفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية النزاعات
- وجود مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع
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