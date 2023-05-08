ولي العهد يستعرض مستجدات الأوضاع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، مساء أمس الأول، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومستشار الأمن القومي الهندي آجيت دوفال. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والروابط بين دولهم وبما يعزز النمو والاستقرار في المنطقة. حضر اللقاء من الجانب الأمريكي، السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي أريانا بيرنجاوت.

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