شكرا لقرائتكم خبر تقديم 290 ألف خدمة طبية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الشؤون الصحية في مكة المكرمة خدمات طبية وعلاجية ووقائية وإسعافية لنحو 290 ألف مستفيد من قاصدي بيت الله الحرام خلال الشهر الماضي.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن المستشفيات والمراكز التابعة لها استقبلت 292702 مستفيد، تلقوا فيها جميع الخدمات الصحية.

وسجلت المنشآت الصحية زيارة 97870 مريضا لقسم الطوارئ، فيما بلغ عدد المنومين 6649، وأجريت جلسات غسيل كلوي لـ8204 مرضى، وتم إجراء 819 قسطرة قلبية، ومباشرة 1241 حالة جراحية طارئة، إضافة إلى استقبال 58615 مريضا في العيادة الخارجية, وإجراء 1295 عملية جراحية روتينية، و42 عملية قلب مفتوح، و375 فحص منظار, واستقبال 922 حالة ولادة.

وبلغ عدد المراجعين في مراكز الحرم 2200، كما بلغ إجمالي المرضى المراجعين في المراكز الصحية 113288، إذ يتم العمل بطريقة سلسة وانسيابية عالية بين جميع المراكز والمستشفيات التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة، لتقديم الخدمات الصحية بينهم بحيث يتم قبول الحالات ونقلها بين المستشفيات حسب الحالة الطبية بأسرع الطرق، لضمان تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب, وتسهيل الخدمات الصحية لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير 5 عيادات متنقلة بفرق طبية متكاملة مجهزة بكامل التجهيزات، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، موزعة على عدد من المواقع بالمنطقة المركزية.