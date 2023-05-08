محاكاة لأنواع الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية

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وأوضحت الهيئة أن التمرين يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية، ودعم العمل المشترك في مجالات الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير مهارات المتخصصين في الأمن السيبراني لدى الدول المشاركة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي. وبينت الهيئة أن التمرين يأتي بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية، بدءا من الاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، والدروس المستفادة، بما يسهم في بناء القدرات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني للمشاركين.
ويأتي تنفيذ هذا التمرين بمنصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم خلالها تصميم تمارين سيبرانية، وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها.
أهداف التمرين
- تعزيز الجهود الدولية
- دعم العمل المشترك في مجالات الأمن السيبراني
- تبادل المعلومات والخبرات
- تطوير مهارات المتخصصين
- الإسهام في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي
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