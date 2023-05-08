تدشين الحملة الشعبية لمساعدة السودان عبر منصة ساهم

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وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة «إنه إنفاذا لتوجيهات القيادة يطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان، مشيرا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.
وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق «ساهم» أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكدا أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعيا الجميع إلى التبرع عبر منصة «ساهم» لأشقائهم في السودان.
وبين أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.
ورفع الربيعة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق لتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة لكي تسهم في تخفيف معاناة الأشقاء في السودان.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة «ساهم» على الرابط الالكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/suda، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA7080000500608019999908) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق «ساهم» على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.
وسائل جمع التبرعات:
- منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة.
- من خلال تطبيق «ساهم».
- الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة.
- عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.
- تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين.
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