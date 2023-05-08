شكرا لقرائتكم خبر وزراء صحة دول الخليج يناقشون مرحلة ما بعد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة مرحلة ما بعد فيروس كورونا والتطورات التي تشهدها المنطقة، عقد وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا تشاوريا في محافظة العلا، بحضور أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، وبرئاسة وزير الصحة العماني رئيس الاجتماع الدكتور هلال السبتي.

ورحب وزير الصحة فهد الجلاجل في كلمته بالحضور، وقال: «تشرفنا في المملكة باستضافة أشقائنا في مجلس التعاون، وعقد هذا الاجتماع التشاوري الذي نأمل خلاله الخروج بتوصيات لتعزيز التعاون الصحي المشترك».

وأضاف: «نشهد اليوم لحظة تاريخية عندما أعلن مدير منظمة الصحة العالمية انتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وأن ما تم في الأعوام الماضية من تضافر في الجهود، ودعم حكام وقيادات دول الخليج أسهم بشكل كبير في الحد من آثار تلك الجائحة، وحماية الأنظمة الصحية، فكل الشكر لأبطال الصحة والممارسين الصحيين في الخليج، وفي جميع دول العالم» .

من جانبه، رحب وزير الصحة العماني بالمشاركين، مقدما شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها هذا الاجتماع، موضحا أن هذا الاجتماع يتضمن محاور مختلفة، ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات التي تشهدها المنطقة، سواء كان ذلك في جانب التنسيق بين دول المجلس في المحافل الصحية الدولية، أو في بحث تطورات الأوضاع الصحية والإنسانية في بعض الدول الإقليمية.