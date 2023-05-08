اجتياز 1400 اختبار الشهادات المهنية الاحترافية

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وشملت الشهادات: الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الالكتروني (OTT)، والشهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الالكتروني (eLXD)، والشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الالكتروني (eLQA).
وأتاح المركز للمتقدمين الحصول على نتائجهم الكترونيا، عن طريق صفحة الشهادات المهنية الاحترافية بالموقع الالكتروني للمركز، وإصدار الشهادة للمجتازين كذلك خلال البوابة ذاتها، والتي تسري صلاحيتها 4 سنوات من تاريخ إصدارها.
ويتيح المركز هذه الشهادات وفق معايير وضوابط محددة، ليكون الحاصلون عليها مؤهلين وممكنين من مزاولة مهنة التعليم والتدريب الالكتروني بكفاءة وموثوقية، وفق أفضل وأحدث الممارسات في المجال.
حضور الاختبارات
1900 متقدم من الجنسين
بمعدل 52% من السيدات
48 % من الرجال
31 مقرا بكل المناطق
مثل التعليم العام 1100 متقدم
600 من التعليم العالي
250 من قطاع التدريب
1428 إجمالي المجتازين
بمعدل 72% من المختبرين
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