برامج مساندة ودعم مادي ومعنوي لمرضى الثلاسيميا

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وأسهمت الحملات التوعوية التي تقوم بها الجمعيات في رفع منسوب الثقافة والمعرفة بأمراض الدم الوراثية، وأنواعها وطرق الوقاية من الإصابة بها، بالإضافة إلى الالتزام بالنصائح الطبية لرفع وعي المجتمع بأمراض الدم الوراثية.
وشاركت المملكة في اليوم العالمي للثلاسيميا الذي صادف 8 مايو، وأوضحت وزارة الصحة من خلال موقعها الرسمي أن اليوم العالمي للثلاسيميا يأتي بهدف إحياء ذكرى المرضى الذين توفوا جراء المرض، وتشجيع الذين ما زالوا على قيد الحياة، ويصارعونه يوميا، إلى جانب استعراض أهداف اليوم، مركزة على التوعية بأهمية استشارة الطبيب قبل الزواج إذا كان الشخص مصابا بالثلاسيميا، وأهمية التحصينات لصحة الأطفال، والمجتمع، والعالم بأسره، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول التحصينات.
الثلاسيميا:
- مرض يسبب تلفا في كرات الدم الحمراء
- يحدث نتيجة خلل التركيب الجيني للهيموجلوبين
- من أمراض الدم الوراثية.
جمعيات لخدمة المرضى:
- الجمعية السعودية للثلاسيميا والأنيميا المنجلية بالرياض.
- جمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية الخيرية.
- الجمعية السعودية لأصدقاء مرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية.
- الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء.
- جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان.
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