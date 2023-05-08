اختبارات «نافس» لمليون طالب أثناء اليوم الدراسي

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وستطبق هذه الاختبارات التي تعد ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس «نافس»، على نحو مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة بكل مناطق المملكة، وسيتم تطبيقها داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.
وتأتي هذه الاختبارات التي تعقد للمرة الثانية بالمملكة، انطلاقا من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارة التعليم، لتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتقيس هذه الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلاب، وما يستطيعون القيام به في نهاية 3 مراحل تعليمية، هي: مرحلة الصفوف الأولية المبكرة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. ويتم خلالها توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي يمكن خلالها تحديد مواطن القوة وفرص التطوير والتحسين لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم وكل عناصر منظومة التعليم العام.
اختبارات نافس
- تستهدف مليون طالب وطالبة
- 21 ألف مدرسة
- تشمل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة
- تطبق أثناء اليوم الدراسي
- تعقد للمرة الثانية بالمملكة
- توفر بيانات دقيقة عن جودة التعليم
- تحديد فرص التطوير والتحسين
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