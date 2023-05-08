شكرا لقرائتكم خبر تدريس برنامج «تعليم المانجا» لطلاب المتوسطة والثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الأنشطة اللاصفية الافتراضية المطبقة في « منصة مدرستي »، أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم برنامج «تعليم المانجا» لإنتاج القصص المصورة لطلاب وطالبات التعليم العام، في المرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية.

ويتكون البرنامج من 10 حلقات تعليمية، بُني محتواها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، من خبراء في جامعات يابانية عريقة، وذلك بهدف تنمية قدرات الطلاب والطالبات في مجال الرسم على طريقة المانجا، وإكسابهم المهارات اللازمة لفهم أساسيات إنتاج القصص المصورة، كمهارات رسم الشخصيات، وكتابة ورسم أحداث القصة المصورة.

وتعرف «المانجا» على أنها واحدة من أشكال الفن الياباني الذي يعتمد على الرسومات الكاريكاتيرية، والكتب والروايات المصورة، وتختلف عن قصص الرسوم أو ما يعرف بالكوميك (American comic books) في جوانب عدة، إذ إنها تُقرأ من الخلف للأمام ومن اليمين إلى اليسار، على عكس القصص المصورة التي تقرأ من الأمام إلى الخلف.

ويأتي البرنامج امتدادا للشراكة القائمة بين وزارتي الثقافة والتعليم في إطار تفعيل استراتيجية تنمية القدرات الثقافية، عبر إدراج الثقافة والفنون في التعليم العام، وانطلاقا من أهمية التواصل الثقافي الحضاري، وتعزيز القيم الجمالية والفنية في رسومات القصص المصورة، وتحفيز الطلاب على الابتكار والإبداع لإنتاج قصص مصورة بهوية ثقافية وطنية.

عن البرنامج

يتكون البرنامج من 10 حلقات تعليمية

بني محتواها وفق أفضل الممارسات

المعايير من خبراء في جامعات يابانية

فهم أساسيات إنتاج القصص المصورة