مشاريع سعودية نوعية تنافس 70 دولة في البحث والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاريع نوعية في مجال البحث العلمي والابتكار، يتنافس 35 طالبا وطالبة ضمن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة مع 1800 طالب من 70 دولة، لحصد الجوائز في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2023»، المقام في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو الجاري، ويغادر المنتخب الوطن الجمعة المقبل لتمثيل المملكة عالميا.

وتشارك المملكة في المعرض ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، حيث ينافس المنتخب السعودي بمشاريع نوعية مختلفة في مجالات واعدة، وجرى اختيار الأعضاء من بين 40 فائزا وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2023».

وأوضحت الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع أن المنتخب يمثل نخبة طلبة المملكة الذين وصلوا إلى هذه المرحلة بعد رحلة طويلة من التدريب والتأهيل والمشاركة في برامج موهبة.

وقد تم ترشيح أعضاء الفريق، بعد سلسلة مكثفة من التدريب على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء والمحكمين في التخصصات المختلفة، استغرقت عاما كاملا، ومرت بـ7 مراحل تحكيمية، لتطوير مهارات العرض والإلقاء، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض «آيسف 2023».

آيسف 2023:

أكبر معرض للمنافسة للمرحلة قبل الجامعية.

1800 مشارك من طلبة العالم.

يمثلون أكثر من 70 دولة.

المشاركة الـ17 على التوالي للسعودية.

نتائج المملكة في النسخ السابقة:

106 جوائز.

69 جائزة كبرى

37 جائزة خاصة