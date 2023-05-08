أعضاء متوفى دماغيا تنقذ حياة 3 مواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقة ذوي متوفى دماغيا بمستشفى نجران العام، للتبرع بأعضائه لصالح مرضى القصور العضوي، إذ أنقذت حياة مواطن ( 52 عاما)، وأنهيت معاناته مع مرض القصور الكبدي الحاد، وأنهيت معاناة مواطن ومواطنة آخرين مع جلسات الغسيل الدموي، وذلك بزراعة الكلية اليسرى لمواطن (47 عاما)، بينما زرعت الكلية اليمنى لمواطنة (32 عاما) . وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع حسب الأولويات الطبية للمرضى، لافتا إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كل الجهات، مشيدا بجهود مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة، لنقل الأعضاء بأسرع وقت ممكن.

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