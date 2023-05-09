2.7 مليون مركبة اتجهت لمكة في رمضان

وتتمتع منطقة مكة المكرمة بشبكة طرق ضخمة، وتضم العديد من الطرق الحيوية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها طريق الرياض الطائف مكة المكرمة، ويبلغ طوله 820 كم، بالإضافة لطريق مكة المكرمة المدينة المنورة البالغ طوله 421 كم، إضافة لطريق جدة مكة المكرمة البالغ طوله 70 كم، وطريق مكة المكرمة الطائف الذي يبلغ طوله 70 كم.
وتُعد الطرق من أهم الممكنات لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى تمكين العديد من القطاعات ومنها قطاع الحج والعمرة الذي يهدف للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.
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