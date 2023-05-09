مسار سريع يقلص انتظار طوارئ المستشفيات - #عاجل

قسم خاص
يعتزم تجمع صحي المدينة المنورة إطلاق الخدمة في طوارئ المستشفى الرئيسي لمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة، والتي تستهدف فرز الحالات وتقديرها، والعمل على علاجها ضمن البروتوكول الصحي المتبع، وتحويل الحالات غير الطارئة ومن الدرجة الثالثة إلى «المسار السريع»، لتقديم وتعجيل الخدمة للمريض عند مراجعة الطوارئ، وذلك من خلال إيجاد قسم خاص للمسار في طوارئ المستشفيات.
زيارات الطوارئ
أوضح المتحدث الرسمي لتجمع المدينة الصحي، عبدالرحمن حمودة، لـ«دوت الخليج» أنه، انطلاقا من حرص التجمع على توفير أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية، يستهدف المشروع خدمة حالات المرضى ذوي الدرجة الثالثة، التي تمثّل العدد الأكبر من زيارات الطوارئ، بما من شأنه تقليل الازدحام، وزيادة رضا المرضى وعوائلهم عن الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة.
وبيّن «حمودة» أن «المسار السريع» يتم فيه توجيه المرضى المصنفين بالدرجات الثالثة والثانية والأولى، وفق معيار فرز الحالات الكندي داخل قسم الطوارئ، بوجود فريق طبي متكامل، منوها بأن مراكز الرعاية العاجلة، البالغ عددها 10 مراكز، تنتشر في منطقة المدينة المنورة، وتقدم كل خدمات الرعاية اللازمة للحالات المصنفة من الدرجتين الرابعة والخامسة.
أهداف المسار السريع
- تطوير تجربة المريض
- تحسين جودة الخدمات في طوارئ المستشفيات
- سرعة مباشرة الحالات الطارئة
- تقليص مدة الانتظار في أقسام الطوارئ
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