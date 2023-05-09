أمر ملكي بترقية وتعيين 12 قاضيًا بديوان المظالم

وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله - على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أداءه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإداري. وقال معاليه: إن ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم سعيًا إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.
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