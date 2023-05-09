إعلان مواعيد القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض (جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة)، والكليات التقنية بمدينة الرياض، عن الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.

وستكون مواعيد القبول على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم السبت (27 /12/ 1444هـ الموافق 15 /7/ 2023 م), وبدء التقديم على بوابة قبول الطالبات يوم الأحد (28 /12/ 1444هـ الموافق 16 /7/ 2023 م), وإغلاق بوابة قبول الطلاب يوم الأربعاء (1 /1/ 1445هـ الموافق 19 /7/ 2022 م) الساعة 12 ظهراً, وإغلاق بوابة قبول الطالبات يوم الخميس (2 /1/ 1445هـ الموافق 20 /7/ 2023 م) الساعة 12 ظهراً. ودعت لجنة القبول الإلكتروني الموحد الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض إلى الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات, كما يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتي القبول ومواعيد استكمال إجراءات القبول، وشروط وضوابط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، عبر رابط بوابتي القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض وبوابة القبول الموحد للطالبات بالمنطقة .