شكرا لقرائتكم أمير تبوك يرعى حفل تدشين مبادرة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بديوان الإمارة، حفل تدشين مبادرة “أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة”، الذي تنظمه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

واستهل الحفل الخطابي لتدشين المبادرة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، ألقاها نيابة عنه مدير عام الإدارة العامة للفتوى الشيخ وليد السعدون قال فيها: إن الأمن والاستقرار من أكبر نعم الله على عباده، وهو مطلب كل إنسان على هذه البسيطة، إذ بدونه تختل الموازين، وتضطرب أحوال البشر، ومن أسباب الأمن والاستقرار وأعظمها: توحيد الله جل وعلا وعبادته، وترك عبادة ما سواه، اجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وكذلك نبذ الفرقة والاختلاف والالتفاف على العلماء والصدور عن رأيهم.

قد يهمّك أيضاً

قد يهمّك أيضاً

أمن واستقرار

وأضاف أن للفتوى المعتمدة من مصادرها الشرعية الأثر الكبير في الأمن والاستقرار وجمع الكلمة على ولاة الأمور وبيان فضل السمع والطاعة لولاة المسلمين، وذلك جلبًا للمصلحة ودفعًا للمفسدة، فمتى كان المفتي عاملًا وفق النهج الصحيح، ملتزمًا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائرًا على سنن الاستنباط السليم على طريقة السلف الصالح، كان له الأثر الإيجابي في محافظة المجتمع المسلم على هويته واجتماعه والسمع والطاعة لولي أمره.

وأردف قائلًا: “لذا حذر الله من أخذ الفتوى من غير أهلها فقال تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، محذرًا المفتي المتطفل على مائدة أهل العلم من إضلال الناس بغير علم فقال تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) وحذر العلماء من المفتي الجاهل الذي يفتي بهواه وما ذلك إلا لخطره وضرره على المجتمعات المسلمة وأفرادها.

مكانة المملكة

وتابع: “قد حفظ الله لهذه الدولة المباركة مكانتها ووحدتها، ومن عليها بالتفاف شعبها على ولاة أمرهم وأسبغ عليها من نعمه بقيادة حكيمة وحكومة رشيدة منذ عهد المؤسس رحمه الله وطيب ثراه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقد لقيت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ممثلة في هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للفتوى كل دعم وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بشأن الفتوى والمفتين، حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم ۳۳۰۷ وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٤هـ بشأن تنظيم الفتوى والمفتين، حفظا لكيان هذا العلم، وألا يتصدر أمر الفتيا إلا من توافرت فيه الشروط، وتم إجازته من الجهات المختصة، وبذلك يُقطع الطريق على كل من تسول له نفسه تصدر الفتيا دون علم وبصيرة”، سائلًا الله في ختام كلمته أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يوفق أمير منطقة تبوك على دعمه لمناشط فرع الرئاسة بالمنطقة، وأن يوفق الجميع في هذه المبادرة المباركة بإذن الله تعالى بما يحقق آمال وطموحات وتوجيهات ولاة أمرنا وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.

الفتوى من مصادرها

إثر ذلك، أقيمت ندوة عن ضرورة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة، قدمها عضو هيئة كبار العلماء ومفوض الإفتاء بمنطقة عسير فضيلة الدكتور جبريل بن محمد البصيلي تحدث فيها عن نعمة الأمن، فيما تحدث مفوض الإفتاء بمنطقة حائل فضيلة الدكتور أحمد بن جزاع الرضميان عن خطر الفتوى بغير علم، وتحدث مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الدكتور الشيخ محمد عمر بازمول عن ضرورة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة.

عقب ذلك ألقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك كلمة قال فيها “أشكر سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز حفظه الله وأدعو له إن شاء الله بالصحة وطول العمر، كما اشكر أصحاب الفضيلة على تكرمهم بالمجيء إلى منطقة تبوك، واشكر مكتب الرئاسة بالمنطقة على جهودهم وعملهم”.

وأضاف الأمير فهد بن سلطان أنه مجرد النظر إلى عنوان هذا اللقاء ندرك بُعد نظر سماحة المفتي على اختياره المواضيع اللي تهم المسلمين عمومًا وتهمنا نحن في هذه البلاد خاصة لأن الفتوى من أهم الأمور وأخطرها ونحن ولله الحمد شعب مسلم يؤمن بدينه وعلماؤه، ويستسقي كل شيء منهم، فعندما يشكل عليه أي أمر يرجع إلى العلماء ليستفتيهم فيه.

غير مؤهل

وأوضح أنه لا يجوز لأي شخص غير مؤهل أو غير معتمد من قبل سماحة المفتي والرئاسة أن يفتي بأي قضية قبل أن يرجع إلى المرجع بحيث أن تكون الفتوى واضحة وصريحة وشاملة للجميع.

وأشار أمير المنطقة إلى “أننا ولله الحمد في نعمة كبرى فبلادكم ولله الحمد وحدها الملك عبدالعزيز وجمع شملها ومعه الرجال المخلصين من آبائكم وأجدادكم من كافة أنحاء هذه البلاد، الذين استطاعوا أن يوحدوا هذه البلاد ويثبتوها على الكتاب والسنة، فعندما بدأ بدأ بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

وأكد “نحن هنا في منطقة تبوك وفي كل مناطق المملكة نسير تحت توجيه كريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، برؤية واضحة صريحة أساسها الكتاب والسنة، وأساسها تمسكنا بعقيدتنا والحمد لله نحن على خير وبلادنا بخير وستكون على خير بإذن الله”.

وفي ختام الحفل تسلم الأمير درعًا تذكاريًا من سماحة المفتي بهذه المناسبة.