شكرا لقرائتكم طريقة إلغاء حجز الحج دون دخول أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة الحج والعمرة، عن طريقة إلغاء حجز أداء الحج في حال كان الشخص قد سجل في موسم عام 1444هـ ويرغب في إلغاء الحجز.

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها “للحجاج من داخل المملكة المسجلين لأداء حج 1444هـ، في حال رغبتكم بإلغاء حجزكم لحج هذا العام يمكنكم ذلك مباشرة عبر موقع وزارة الحجّ والعمرة؛ أو تطبيق نسك”.

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وأضافت الوزارة أن هاتين الطريقتين تسهلان عملية إلغاء التصريح دون الحاجة إلى منصة أبشر.

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إصدار تصاريح الحج

وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت في إصدار تصاريح الحج للحجاج من داخل المملكة، ابتداءً من 15 شوال 1444هـ.

كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذو الحجة 1444 هجريًا، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.