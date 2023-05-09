إحباط تهريب 106 كجم من الشبو عبر منفذي البطحاء والحديثة

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وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى قدمت مركبة إلى المملكة عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (83.2) كيلوجرام من الشبو، مُخبأة في قطع من "حجر رخام"، وذلك بتشبيع الرخام بمادة الشبو.
وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قدمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على (23.8) كيلوجرام من الشبو، مُخبأة في الإطار الاحتياطي للشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف الإطارات.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
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