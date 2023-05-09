أعلن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في جدة، تفعيل برنامج «تدفق القلب الخاص» باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط. ويساعد البرنامج في تشخيص ووضع الخطة العلاجية للمريض قبل وصوله غرفة القسطرة القلبية.



كانت هذه تفاصيل خبر تدفق القلب الخاص.. برنامج طبي باستخدام الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.