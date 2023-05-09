واطلع على الاستعدادات المبكرة للجهات لموسم حج هذا العام وجاهزية مرافق تقديم الخدمات للحجاج منذ لحظة وصولهم للمملكة حتى مغادرتهم لبلادهم سالمين، وفي هذا الصدد تم إصدار ما يزيد على 4 آلاف تصريح لمساكن الحجاج، كما تم تهيئة أكثر من 19 ألف حافلة لنقل ضيوف الرحمن، كما جرى الاطلاع على أوضاع جميع المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة، ونسب الإنجاز فيها للتأكد من جاهزيتها.
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